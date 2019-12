São Paulo - Não é de hoje que os cortes na Globo geram climão nos bastidores da emissora. Recentemente, este sentimento foi confirmado após o colunista Ricardo Feltrin divulgar que o diretor de jornalismo do canal, Ali Kamel, teve reuniões com jornalistas paulistanos que estavam reclamando da diminuição de quadro de funcionários e das mudanças no plano de saúde.

Apesar de o processo de reestruturação da Globo, que tem como objetivo unificar todas as empresas do grupo, acontecer, de certa forma, de maneira pública, alguns funcionários pretendem fazer algo para estancar as reduções. Segundo Ricardo Feltrin, está circulando nas redes e grupos de mensagem de funcionários uma convocação para o ato de protesto na emissora no dia 10 de janeiro, em SP.

Ao que parece, o protesto seria contra mudanças em planos de saúde, demissões e cortes feitos e ou anunciados pelo canal. "Os funcionários da Globo vão fazer história! No dia 10/01/2020 faremos uma paralisação geral. Fecharemos as duas entradas da TV São Paulo para reivindicar nossos direitos", diz o comunicado citado.