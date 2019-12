Em formato superdinâmico, TV Cultura exibe Retrospectiva 2019 neste domingo

Rio - A TV Cultura exibe neste domingo (29) a Retrospectiva 2019, que traz os principais fatos que marcaram o ano – no Brasil e no mundo. Com 60 minutos de duração, o balanço conta com um formato superdinâmico, que propõe ainda mais intensidade aos acontecimentos. Para conduzir essa jornada, o jornalístico conta com Ana Paula Couto, Aldo Quiroga, Joyce Ribeiro e Karyn Bravo. Vai ao ar às 20h, na TV Cultura e no aplicativo Cultura Digital.



Divido em quatro blocos, o programa apresenta os destaques de cada trimestre. Entre os assuntos tratados, estão a posse e os principais acontecimentos do governo Bolsonaro, os desastres ambientais que assolaram o País – passando por Brumadinho, queimadas e desmatamento na Amazônia e, também, pelo vazamento de óleo no litoral nordestino – e muitos outros temas.



A emissora ainda dá ênfase ao setor econômico. Logo após a Retrospectiva 2019, vai ao ar uma edição especial do Opinião Nacional, em que quatro craques da economia brasileira – Alexandre Schwartsman, Antonio Corrêa de Lacerda, Marcelo Kfoury e Paulo Dutra – debatem a perspectiva para 2020. Afinal, a economia do Brasil decola ou não? O que estamos vivendo é um momento de crescimento ou apenas um voo raso? Vai ao ar às 21h15, na TV Cultura, no YouTube e no aplicativo Cultura Digital.