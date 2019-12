Caxias do Sul - O apresentador da Band no Rio Grande do Sul, Rodrigo Werner, morreu após infartar em sua casa, em Caxias do Sul, na quinta-feira. Após ir para o hospital, ele acabou falecendo.



Além de apresentador, ele era chef de cozinha e comandava o "Truques de Cozinha". A emissora divulgou nota sobre o falecimento.



"Esta perda nos abateu muito e, claro, principalmente aos familiares e amigos. O Rodrigo fazia um grande trabalho aqui conosco. Um grande chef, que mostrou também talento para fazer um programa de televisão. Muito triste este momento".