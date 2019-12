Ivete Sangalo na virada da Globo e da Band

Rio - Tem Ivete Sangalo duas vezes na televisão, durante o réveillon. A baiana vai estar no 'Show da Virada' da Rede Globo, que neste ano vai promover encontros inéditos de grandes talentos da música brasileira, hoje às 22h23, após a novela 'Amor de Mãe'. E também vai comandar hoje o Festival Virada Salvador 2020, que será exibido ao vivo para todo o Brasil pela Band, a partir de 22h45.

Enquanto o show da Globo une nomes de estios variados como Wesley Safadão, Luan Santana, Iza e Ivete em torno de um repertório de música brasileira e som pop nacional, o festival de Salvador leva o foco para o axé, com participações de nomes do estilo musical como Léo Santana e Harmonia do Samba - cabendo também o funk de Dennis DJ. A apresentação na Band fica com a cantora baiana Ju Moraes, com reportagens de bastidores feitas por Pâmela Lucciola.

"Todo encontro tem seu valor, tem sua energia. É incrível o time de artistas que temos aqui e nos demos conta de que todos nós somos amigos. Eu sempre procuro me reconectar com coisas boas diárias na minha vida. Acho que temos, cada vez mais, que pensar em como podemos melhorar e contribuir para o mundo", conta Ivete.

Feats na Globo

O 'Show da Virada' traz artistas se alternando no palco e fazendo feats, sempre com homenagens a clássicos da música brasileira. A ideia é que cada participante seja desafiado a encarar um estilo musical diferente. Ivete e Iza cantam 'Quando Você Passa', de Sandy & Junior. Depois, as duas se juntam a Wesley Safadão para cantar 'Isso Aqui Tá Bom Demais', de Dominguinhos. O forrozeiro e a cantora de 'Pesadão' depois soltam a voz em 'Garota Nacional', do Skank. Unindo pop, pagode e MPB, Jota Quest e Dilsinho interpretam 'Ive Brussel', de Jorge Ben Jor.

Além dos encontros, os artistas apresentam também seus próprios repertórios: Iza canta 'Ginga', Ivete apresenta 'Tempo de Alegria', Luan Santana (que canta 'Proibida Pra Mim', do Charlie Brown Jr, com o Jota Quest) vem de 'Quando a Bad Bater', entre outros.

"Eu conheço bem o repertório dos artistas que estão hoje aqui. Para mim é muito significativo participar do 'Show da Virada', pois trabalho muito para as coisas acontecerem na minha vida e na minha carreira. Tive um ano excepcional e estou muito feliz com os resultados. É muito importante a gente sonhar e correr atrás dos nossos sonhos. Muitos anos eu estive assistindo de casa e hoje estou aqui", alegra-se Dilsinho, que participa do programa pela primeira vez.