Rodízio de jornalistas de todo o país na bancada do Jornal Nacional foi renovado para 2020

O grande sucesso da comemoração dos 50 anos do Jornal Nacional com o rodízio na bancada trazendo representantes de cada Estado brasileiro, vai continuar em 2020. O anúncio oficial foi dado nesta sexta (03) durante o intervalo comercial do programa ‘Encontro com Fátima Bernardes’. William Bonner e Renata Vasconcellos anunciaram que a Globo vai manter o rodízio aos sábado este ano.



No pequeno vídeo, os âncoras anunciam que os jornalistas que passaram pela bancada do jornal no final de 2019 vão retornar em 2020, mas não especificaram quando essa rotatividade vai começar.



Os próprios apresentadores vazaram a informação de que o rodízio ia ocorrer novamente e algumas afiliadas da Globo também deram essa notícia. Em 6 de dezembro, Bonner enviou um e-mail à chefia do Jornalismo das emissoras parceiras comunicando a decisão tomada e dizendo que os representantes escolhidos estavam convidados a retornar à bancada este ano.



"Em virtude de nossa satisfação com os resultados e de nossa gratidão pelo seu empenho, decidimos que o Jornal Nacional deveria manter as portas abertas para todos os apresentadores que, por sorteio, tiveram a oportunidade de participar dessa celebração", escreveu Bonner no comunicado às afiliadas.



O jornalista Matheus Ribeiro, ao receber o comunicado dividiu com seu fãs no Instagram a felicidade de retornar à bancada mais famosa do Brasil. “Eu jamais imaginei que aconteceria uma única vez, muito menos que se repetisse, mas vamos lá… A partir de 2020, atendendo a um convite da TV Globo e do editor-chefe do JN, William Bonner, eu entro oficialmente para o rodízio do telejornal aos sábados, junto com os outros 26 colegas que fizeram parte das comemorações de 50 anos”, escreveu ele em sua rede social.