Filha de Silvio Santos vai assumir presidência do SBT em 2020

São Paulo - No dia 20 de março, o executivo Guilherme Stoliar deixará a presidência do SBT após nove anos para que Renata Abravanel, uma das filhas de Silvio Santos, assuma a função. Procurada, a assessoria de imprensa do confirma a informação.

Além de Silvia, Patrícia e Rebeca Abravanel, Silvio Santos tem mais duas filhas: Cintia Abravanel e Daniela Beyruti.