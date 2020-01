Leandro Karnal participa do Provocações, da TV Cultura

Rio - Nesta terça-feira (7), vai ao ar o #Provocações com o historiador Leandro Karnal. No programa, o autor de livros como "Todos Contra Todos: O Ódio Nosso de Cada Dia" e "O Dilema do Porco Espinho" fala sobre importância de símbolos nacionais, a relevância da história em épocas de enfrentamento e, também, sobre autoritarismo.



O #Provocações vai ao ar às 22h15, na TV Cultura, no YouTube e no aplicativo Cultura Digital, com reapresentação aos domingos, 20h30.