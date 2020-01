Henrique Camargo, de 'Amor Sem Igual', já é considerado um galã na redes sociais

Interpretando o Caio em 'Amor sem Igual', Henrique Camargo vem arrancando suspiros das adolescentes nas redes sociais. Com seu jeitinho de galã, o ator arranca suspiros quando aparace em cena jogando futebol na escolinha fictícia Brás Talentos Esportivos.



Natural de São Paulo, ele já havia participado do 'Dancing Brasil Júnior' e nunca havia sonhado ser ator. Henrique considera um grande presente, ter recebido a oportunidade de interpretar seu primeiro personagem, que vive uma relação conflituosa com a mãe.



Conta um pouquinho sobre o Caio? Como ele é? O que podemos esperar dele? O que vem por aí?

O Caio é um menino de coração bom. Acredito que ele não seja muito compreendido pelo público porque ele é bem revoltado com a profissão da mãe, que é garota de programa. A Furacão (Dani Moreno) é uma mulher batalhadora, mas muitas noites deixa o filho sozinho para poder sustentar a casa. Então o sonho do Caio é poder se tornar um grande craque para tirar a mãe dessa vida. Mas, tem muita novidade pela frente, muitas coisas surpreendentes vão ocorrer nos próximos capítulos e isso fará muita coisa mudar na vida do Caio e da Furacão.



No que você se parece com o Caio? E o que não tem nada a ver com Henrique?

Eu e o Caio temos uma grande paixão: o amor pelo futebol. Eu gosto muito de jogar e já tive o mesmo sonho do Caio, o de ser um grande craque. Tirando o futebol, eu e o Caio somos muito diferentes: a rebeldia do Caio não tem nada a ver comigo e muitas atitudes que ele tem com a mãe partem o meu coração quando assisto a novela.