Moacyr Franco grava série da Globo

Rio - Moacyr Franco, de 83 anos, está gravando a série "Segunda Chamada", da Globo. A atriz Débora Bloch postou no Instagram, na noite desta terça-feira, uma foto em que aparece com o veterano nos bastidores de gravação. "Moacyr Franco! Que honra! Segunda Chamada, segunda temporada", escreveu na legenda da foto. A imagem foi elogiada por muitos atores. "Morri de amor aqui, Débora. Muito orgulho. Moacyr gênio", escreveu Selton Mello. "Ah, não creio. Admiro tanto", disse Alexandre Nero. "Sou fã", disse Marcelo Serrado.

Em 2017, Moacyr Franco foi demitido do SBT. Ele participava do humorístico "A Praça É Nossa". Na ocasião, o humorista causou polêmica ao dizer que seu salário era "tão insignificante". Ele recebia R$ 40 mil. "Estou aqui para agradecer vocês pela preocupação, pela solidariedade desde que saiu a notícia que eu fui dispasado do corpo de funcionários do SBT. É verdade, eu fui demitido, sim. Em nome da economia que a estação está fazendo, cortando em todos os setores, fui demitido... Estranhei um pouquinho porque meu salário era tão insignificante, mas se é para colaborar... vamos nós", disse na ocasião.