GloboNews tem pior audiência em 3 anos, afirma colunista

Rio - O ano de 2019 não foi dos melhores para o canal de notícias de TV por assinatura, GloboNews. De acordo com informações divulgadas pelo colunista Ricardo Feltrin, do UOL, mais de 1,5 milhão de assinantes cancelaram seus pacotes, resultando em uma perda de 10% do ibope. A pior audiência desde 2016.

Ainda segundo Feltrin, a queda de audiência na TV paga se deve principalmente a concorrência de outros conteúdos, especialmente da internet e do streaming.

Na contra-mão da GloboNews, outros dois canais do grupo Globosat, cresceram no último ano e se mostraram um grande acerto, pelo menos, nesse momento, são eles: Viva e Gloob.