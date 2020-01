'Amor de Mãe': Confira o resumo da semana de 13 a 18 de janeiro

Capítulo 43 (segunda-feira)

Vitória se espanta com as declarações de Álvaro. Sandro garante a Vinícius que não ajudará mais Marconi. Wesley e Miriam ficam juntos, e o policial pensa em se separar de Penha. Betina volta para seu apartamento. Camila sofre com a gravidez indesejada, e Danilo apoia a amada. Thelma fica exultante com seu futuro neto, e Jane percebe. Vinícius se recusa a participar do jantar da PWA para acionistas. Amanda e Vinícius ficam juntos. Jane se insinua para Matias. Vitória conta para Tiago que Sandro é seu irmão. Lurdes encontra o telefone de Gilberto no caderninho de Kátia e marca um encontro com o homem. Miranda nota o nervosismo de Matias diante de Jane. Camila volta para casa. Lurdes aconselha Magno a se divorciar de Leila e casar com Betina. Miranda confronta Matias sobre Jane. Eunice anuncia o fechamento da escola, e Camila e os alunos se revoltam. Lurdes encontra Gilberto.



Capítulo 44 (terça-feira)

Lurdes confronta Gilberto, que tenta despistar a mulher. Vitória sugere que Álvaro se responsabilize pela escola de Camila. Álvaro convida Lídia para organizar o jantar para os acionistas da PWA. Vinícius arma com Amanda para sabotar o jantar. Marina aceita integrar o grupo de Amanda. Magno vê quando Gilberto fala com a enfermeira Tânia e pede ajuda a Betina para investigar os dois. Durval e Natália ficam juntos. Érica desmascara Carlinhos para Ryan. Miranda exige que Matias lhe conte a verdade sobre Jane. Thelma confidencia a Durval que furou os preservativos de Danilo. Betina ajuda Lurdes a encontrar o endereço de Tânia. Camila recusa a proposta de Vitória e afirma que lutará pela escola pública. Matias confessa a Miranda que já ficou com Jane. Guará se preocupa com a ação comandada por Amanda e alerta Davi. Marina e Cássia colocam veneno na comida do jantar da PWA. Sandro reconhece Vinícius durante a invasão de ativistas ao jantar.



Capítulo 45 (quarta-feira)

Vinícius e Amanda fogem com os ativistas. Davi afirma a Vitória, Raul e Álvaro que não teve envolvimento na ação do grupo radical. Wesley conta a Magno que decidiu se separar de Penha. Betina afirma a Magno que só voltará a ficar com ele quando Leila deixar sua casa. Vitória garante a Davi que Álvaro encontrará Amanda. Sandro confronta Vinícius sobre a ação de seu grupo. Belizário segue Davi e encontra Amanda, que consegue fugir. Miranda diz a Matias que aceita continuar casada, desde que ela possa passar uma noite com outro homem. Penha comenta com Leila sua desconfiança de Wesley. Lurdes e Betina denunciam a Miriam o caso de Gilberto e Tânia. Para acalmar Penha, Wesley inventa que se encontrou com Miriam para ajudar Magno. Davi e Vitória se declaram um para o outro. Leila se faz de vítima ao descobrir que Magno deseja se divorciar dela. Danilo descobre que Thelma armou para que Camila engravidasse.



Capítulo 46 (quinta-feira)

Danilo se revolta contra Thelma e sai de sua casa. Lurdes confronta Gilberto, e Miriam afirma que encontrará Tânia. Vinícius pede ajuda a Sandro para esconder Amanda. Davi abriga Danilo. Jane provoca Matias por conta da decisão de Miranda. Raul cobra que Vinícius lhe traga propostas para melhorar a atuação da PWA. Camila confronta Thelma e avisa à sogra que seu filho crescerá longe dela. Jane aconselha Thelma a revelar para Danilo sobre o aneurisma. Thelma desabafa com Lurdes. Miriam procura por Tânia. Miranda encontra Daniel, mas não consegue ficar com o rapaz. Oliveira e Lurdes se beijam. Miranda finge para Matias que ficou com outro homem. Vitória descobre que Vinícius é integrante do grupo de Amanda. Raul vê Amanda dormindo no quarto de Vinícius. Camila e seus alunos montam uma ocupação na escola.



Capítulo 47 (sexta-feira)

Eunice repudia a ocupação, e Camila e os alunos enfrentam a diretora. Érica assume o papel de agente de Ryan e fecha um acordo de trabalho. Thelma se sente ofendida por Durval. Carolina se junta à ocupação, para desespero de Durval. Lurdes descobre que Camila foi agredida. Vitória revela a Raul que Vinícius faz parte do grupo de ativistas que quer destruir a PWA. Raul expulsa Vinícius e Amanda de sua casa. Leila conta do divórcio para Penha, que hesita em contar o que sabe sobre Magno para a amiga. Raul decide ajudar Vinícius e Amanda a fugir. Álvaro pressiona Vitória a usar sua relação com Lurdes para manipular Camila. Lurdes e Thelma enfrentam Veiga e Belizário. Vitória afirma a Lurdes que as duas estão em lados opostos sobre a situação de Camila.



Capítulo 48 (sábado)

Vitória usa sua amizade com Lurdes para conversar com Camila. Álvaro se aproxima de Lucas. Camila e os alunos não interrompem a ocupação, e Vitória diz a Lurdes que não tem mais como ajudar sua filha. Amanda alerta Érica sobre Álvaro. Lurdes e Danilo apoiam a luta de Camila. Thelma faz doações para a ocupação. Álvaro comemora a reintegração de posse conseguida pela prefeitura, e Vitória se preocupa. A polícia invade a escola, chefiada por Belizário. Wesley defende Camila e os alunos ao lado de Lurdes. A polícia recebe ordens para recuar, e Camila e os alunos comemoram. Dalto conta para Belizário que Wesley o acusou para Miriam. Magno cobra que Leila assine o divórcio. Wesley pede a separação para Penha. Magno percebe que Betina estava falando a verdade sobre Leila. Penha revela a Leila que Magno assassinou o irmão de Betina.