Jessica Ellen: Camila não vai abortar o filho que terá com Danilo (Chay Suede) e vai se casar

Rio - Jéssica Ellen, a Camila de 'Amor de Mãe', teve uma passagem de ano tranquila. "Fui para o mato, para a cachoeira, descansar. Gravei até dia 30 e voltei dia 2. Em 2020 só quero mais trabalho, mais saúde, para ter energia para continuar trabalhando", recorda a atriz. Dias tensos, no entanto, estão previstos para a personagem, que foi ontem ferida por uma bala perdida durante um conronto entre polícia e bandidos na escola em que ela dá aula. E hoje, descobrirá que está grávida do namorado Danilo (Chay Suede).

A gravidez, não custa lembrar, ocorreu por uma armação de Thelma (Adriana Esteves), mãe de Danilo, que furou as camisinhas do casal - a cena foi ao ar quarta-feira passada. A relação de Camila com Danilo, apesar das tretas com a sogra, continuará de vento em popa. E, sim, está previsto pelo um momento de paz para Camila, pelo que Jessica explica. "Ela irá se casar, isso eu posso revelar", conta.

"Camila vai perder a paciência com a Thelma, sim, mas haverá um encontro de amor entre ela e Danilo. A Camila é surpreendida ao descobrir a gravidez. Tem uma cena super bonita que eu gravei, que é dela conversando com a mãe (Lurdes, interpretada por Regina Casé) sobre isso. A Camila não estava preparada pra receber essa gravidez ", conta.

O problema é que quando ela começa a se acostumar com a ideia de estar esperando um bebê, ela descobre a armação de Thelma, por intermédio de Danilo. Sim, Camila vai ficar brava com a sogra. Mas não tomará nenhua atitude precipitada (muito menos irá abortar a criança).

"Ela entende que a Thelma é muito amiga da Lurdes, e a Camila foi muito bem educada pela mãe. Ela não vai criar mais tretas com a Thelma, mas também não vai ser mais carinhosa como era. Vai agir de forma respeitosa e com muita distância, entendendo que ela está se relacionando com o filho dela e não com ela", afirma, comentando que o público tem curtido a personagem.

"Ela está tendo uma resposta muito boa do público, as pessoas se identificam muito com ela. A relação com os alunos movimenta muito a Camila, e o personagem do Chay traz uma leveza. Camila preocupa-se muito com os alunos, entende que eles precisam se empoderar", conta Jessica.

Mistérios

'Amor de Mãe', até o momento, é cheia de mistérios - um deles é sobre a mãe biológica de Camila, que alguns suspeitam ser Vitória (Tais Araújo). Jéssica jura não saber de nada a respeito.

"A autora (Manuela Dias) não me falou nada! Adoraria que aparece uma mãe biológica, ela é abandonada no primeiro capítulo, né?" conta ela. Por sinal, tanto ela quanto os outros atores fazem suas apostas no que irá acontecer na trama. "Sim, a gente cria um monte de teorias. Mas as que criei até agora não apareceram", graceja.