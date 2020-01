Ao vivo, idoso se descuida e exibe pênis em jornal; Vídeo

Londres - Os espectadores do jornal britânico Good Morning Britain, da ITV, se depararam com uma imagem para lá de inusitada de um pênis na manhã desta sexta-feira (10) por conta de um descuido do modelo que estava pelado.

A situação aconteceu durante a conversa dos apresentadores Ben Shephard e Kate Garraway que estavam discutindo sobre a nudez de modelos vivos como forma de representação artística.

Para demonstração, o jornal convidou um modelo idoso para participar ao vivo do programa, mas ele deveria permanecer com as pernas cruzadas e cobrir suas partes íntimas com o braço para que nada demais acontecesse.

Mas, em um momento de distração o pênis do modelo apareceu na frente das câmeras e os internautas não perdoaram. “Que desgraça ter isso à 7h40m, quando as crianças estão se preparando para ir à escola”, escreveu um no Twitter.