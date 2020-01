'Me Encontra em Paris': nova série do Disney Channel estreia na próxima segunda

Rio - O fascinante mundo do ballet está chegando no Disney Channel com a estreia da série "Me Encontra em Paris". O programa será exibido a partir da próxima segunda, às 20h.

A nova série live action do canal conta a história de uma princesa e bailarina russa, do século XX, que viaja acidentalmente no tempo e chega a capital francesa em 2018.



A jovem, chamada Lena Grisky, é estudante da Ópera Nacional de Paris - uma das companhias mais prestigiosas de ballet do mundo - e atravessa um misterioso portal que a transporta de 1905 para os dias atuais, onde conhecerá novos amigos, descobrirá o amor e viverá divertidas aventuras ao tentar se encaixar na sociedade moderna, além de praticar muito para se aperfeiçoar e se destacar no exigente mundo do ballet.