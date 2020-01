Record exibe vídeo de Victor Chaves agredindo a mulher em 2017

São Paulo - O "Domingo Espetacular", da Record TV, exibiu imagens da agressão desferida por Victor Chaves contra a ex-mulher, a empresária Poliana Bagatini, em fevereiro de 2017. À época, os dois estavam casados.

O vídeo veiculado pela Record TV é do circuito interno de câmeras do prédio em Belo Horizonte onde o casal morava e, segundo a emissora, faz parte do processo.

O cantor foi condenado no final do ano passado por vias de fato, que é agressão sem deixar lesões aparentes. A pena foi de 18 dias de prisão em regime aberto, que pode ser convertida em trabalhos comunitários.

De acordo com a reportagem, no dia ocorrido, Poliana estava grávida de quatro meses e discutiu com a sogra, que morava no andar abaixo do casal. Após o atrito, a ex do cantor é vista tentando digitar o código de segurança para subir ao seu apartamento, onde estava a filha.

Neste momento, Paula Chaves, irmã do artista também entra no elevador. Todavia, ambas são puxadas para fora pelo sertanejo. Poliana cai no chão e, em seguida, Victor leva uma das pernas em direção a ela.

Apesar de a Record TV ter exibido as imagens, nem Victor Chaves nem a ex-mulher quiseram comentar o caso.