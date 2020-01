Silvio Santos causa revolta após fazer criança chorar em seu programa

São Paulo - Silvio Santos está de férias, mas seu nome continua sendo envolvido em polêmicas. Durante o mês de janeiro, o SBT está reprisando alguns programas do apresentador e o do último domingo está sendo muito comentado nas redes sociais, tudo porque o dono da emissora fez uma criança chorar durante um concurso.

“Ele constrangeu um menininho dizendo que nem ia deixar os jurados votarem porque o outro participante tinha sido muito melhor, aí todo mundo protestou inclusive o outro menino (de 10 anos) e ele passou pros jurados que estavam visivelmente constrangidos e tentaram arrumar a situação”, explicou uma telespectadora que assistiu ao “Programa Silvio Santos” no Twitter.

Ela acrescentou que “o menino começou a chorar muito, tanto que teve uns cortes na cena e ele apareceu com um lenço de papel tentando se acalmar no palco”. A atitude do apresentador não agradou diversas pessoas e ele virou um dos assuntos mais comentados no Twitter nesta segunda-feira.

“Gente, esse Silvio Santos tá sendo NOJENTO agora, mano, o que tá fazendo no programa dele com essas crianças, mano, ele debochando do moleque porque segundo ele o outro moleque foi melhor (tá, foi mesmo), mas a forma que ele tá deixando a outra criança...”, escreveu uma seguidora.

“Eu não aguento mais toda segunda-feira o Silvio Santos nos trends. Eu nem abro mais porque deve ter feito bosta DE NOVO”, escreveu outro. Por outro lado, também teve algumas pessoas que saíram em defesa do apresentador. “E esse pessoal reclamando do Silvio Santos por um programa que é reprise de meses atrás (sendo que não reclamaram antes). Que gente chata.”

Gente, esse Silvio Santos tá sendo NOJENTO agora, mano, o que tá fazendo no programa dele com essas crianças, mano, ele debochando do mlk porque segundo ele o outro mlk foi melhor ( tá, foi mesmo), mas a forma que ele tá deixando a outra criança... — Jéssica (@jeeufer) January 13, 2020

Silvio santos falando que preferia a outra criança e que o outro tinha sido melhor. Ai o garoto começou a chorar e ele ainda debochou???? Mano pic.twitter.com/7eP9hExAgr — Menezes (@turning67) January 13, 2020

Vocês aí que tão defendendo o Silvio Santos depois que ele fez uma CRIANÇA chorar são piores que ele! Queria ver se fosse cm os filhos de vocês, nojentos pic.twitter.com/shM92CbzIw — Furacão Da CPI (@euosodrac) January 13, 2020

Aos que defendem o Silvio Santos humilhar uma criança e até sexualizar o corpo de outra, como já fez,

por fanatismo político: Vocês são cristãos de quem? Gente de bem da onde? O Bolsonarismo é uma doença! — Anne (@annesthefaniem) January 13, 2020