Diego Sarza troca a GloboNews pela CNN

Rio - O jornalista Diego Sarza deixou a GloboNews para trabalhar na CNN Brasil. O anúncio da troca foi feito nesta segunda-feira (13). Na nova emissora, Diego irá apresentar, com o apoio de colunistas e equipe de reportagens exclusivas, blocos de notícias ao vivo ao longo da programação abordando as principais notícias da capital fluminense no cenário nacional.

“Para mim é uma grande realização profissional trabalhar na CNN. Para um garoto que cresceu na periferia de Salvador, chegar na minha idade ocupando o cargo de âncora do maior canal de notícias do mundo é a realização de um sonho. Estou muito feliz e muito empolgado em fazer parte de um projeto que já nasce tão forte, como o da CNN”, disse.



Na GloboNews, Diego exercia as funções de repórter e apresentador desde 2016. Ela também acumula passagens pela BandNews FM e RPC, emissora afiliada à Rede Globo em Curitiba.