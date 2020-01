Jornalistas comem grilos e larvas durante programa

Rio - Os jornalistas do programa "BB Debate", da ESPN, comeram grilos e lavas durante a apresentação da atração, na última sexta-feira. A atitude fez parte de uma ação integrada com uma marca dos canais Disney, que visava promover a estreia de 'Celebridades à Prova de Tudo', novo programa da National Geographic apresentado pelo icônico aventureiro Bear Grylls.

Diante do inusitado alimento, o comentarista Celso Unzelte, chamado pela turma de 'professor', por possuir extensa carreira acadêmica e ser um historiador do esporte, comentou: "Vocês sabiam que mais de dois bilhões de pessoas em todo o mundo consomem insetos regularmente? Além de matar a fome, eles são fontes de proteína, vitaminas, minerais e gorduras saudáveis".

A estreia de 'Celebridades à Prova de Tudo' aconteceu neste domingo (12), com episódio duplo, no canal National Geographic. A atração contará com a participação de diversas celebridades ao longo da temporada, incluindo a presença da modelo e atriz Cara Delavinge no primeiro episódio. Joel McHale, ator e humorista americano participará do segundo episódio, enquanto a atriz Brie Larsson, que interpretou a Capitã Marvel no filme, é o destaque do terceiro episódio da atração.