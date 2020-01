Rio - Faltando uma semana para a estreia do "BBB 20", Boninho continua dando dicas do que os telespectadores vão encontrar na nova edição do reality show. Ele contou, inclusive, que ex-BBBs são bem vindos.

"Onde camarote e pipoca se misturam. Duas galeras, várias tribos. Onde não precisa ser digital influenciador para usar celular e ex-BBB é bem vindo, com muita festa e nossa temida volta da xepa", escreveu no Instagram.