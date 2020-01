Moro irá ao Roda Vida e internautas pedem a presença de site que revelou diálogos com procuradores

Rio - Na próxima segunda-feira (20), o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, será o primeiro entrevistado de 2020 do programa Roda Viva, da TV Cultura, sob o comando da jornalista Vera Magalhães, que estreia na atração.

Não é a primeira vez que o ministro participa do programa. Em 2018, Moro esteve no Roda Viva após a Lava Jato, levando a atração ao terceiro lugar na audiência.

A sabatina com Moro na próxima segunda nem foi ao ar e já está repercutindo na web. Durante a tarde desta terça-feira, a hashtag #InterceptNoRodaViva liderava os trending topics no Twitter.

Um dos fundadores do The Intercept (site que revelou diálogos entre o então juiz Sergio Moro e membros do Ministério Público Federal de Curitiba), o jornalista Gleen Greenwald usou seu perfil no Twitter para se manifestar sobre a participação do ministro na atração.

“Seria indesculpável e um tanto covarde para @rodaviva permitir que Sergio Moro aparecesse sem colocar um jornalista da @TheInterceptBr no painel para participar da discussão”, escreveu Gleen.

Confira a publicação de Gleen Greenwald no Twitter:

https://twitter.com/ggreenwald/status/1217149246312538112