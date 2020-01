Ex-diretora da Rede Globo relembra trabalho na emissora e dispara: 'sofri muito'

Rio - A diretora Cininha de Paula trabalhou na Globo por mais de 20 anos. Em um entrevista ao programa Sem Frescura, do canal no YouTube Rede Rio TV, ela abriu o jogo sobre como foi trabalhar na emissora carioca.

De acordo com Cidinha, seu salário era muito baixo e ela não tinha reconhecimento nos bastidores dos programas. "Ganhava muito mal. Sofri muito na TV Globo. Muito. Mas aprendi muito e agradeço muito à TV Globo, porque ela me permitiu criar meus filhos”, declarou.



No bate-papo, Cininha também relembrou o preconceito que sofreu por ser sobrinha de Chico Anysio. "Eles diziam que eu era incompetente, que eu só estava ali porque era sobrinha dele. Eu dizia: ‘Francisco’. Chamava ele de Francisco para não misturar o parentesco. Eu ia para o camarim dele e falava tudo com ele", contou.

Cininha ainda comentou sobre como foi dirigir os primeiros episódios do remake da "Escolinha do Professor Raimundo", que teve Bruno Mazzeo no papel que foi de seu pai. “Foi horrível. De cara, foi muito ruim. Em todos os sentidos. Eu tenho que dizer a verdade. Muito doloroso. Dirigi chorando muito esses sete primeiros episódios. Chorando de emoção, de saudade, tudo”, concluiu.