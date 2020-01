Nova repórter do 'BBB', Nyvi Estephan costuma postar fotos seminua nas redes sociais

Rio - A nova edição do "Big Brother Brasil" vai contar com três repórteres para conversar com o público nas ruas: as veteranas Ana Clara e Fernanda Keulla e a estreante Nyvi Estephan.

"Recém-chegada ao time, Nyvi diz estar animada para começar o novo desafio. "O convite foi uma surpresa maravilhosa, daquelas para virar o ano cheia de ansiedade e expectativas. O Big Brother faz parte da minha vida desde a infância, e poder integrar esse time é algo surreal. Estou muito feliz e essa edição promete!”

A repórter e apresentadora contou que é fã do reality e já chegou a se inscrever para participar do programa há alguns anos. “Será muito divertido poder acompanhar um pouco mais de perto o confinamento e fazer parte dessa temporada histórica. Assumo que a empolgação de me aventurar nesse desafio novo dá até aquele friozinho na barriga”, afirmou Nyvi.

Seminua nas redes sociais

Nyvi Estephan é fanática por games, tem um canal no YouTube e já posou nua para a "Playboy". Seu perfil no Instagram tem mais de 1 milhão de seguidores. Lá, ela costuma postar fotos sensuais em que aparece seminua.