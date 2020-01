Aluna escreve 'Fora Bolsonaro' em coreano no 'Jornal Hoje'

São Paulo - Uma aluna fez um “protesto silencioso” contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) durante uma matéria no Jornal Hoje, da TV Globo, sobre o crescimento das aulas de coreano no Brasil por influência de fãs do k-pop, exibida na terça-feira (14). As informações são do Portal Uol.

Em um trecho da reportagem, as câmeras mostraram uma garota escrevendo “Fora Bolsonaro” no idioma asiático. De acordo com o Uol, três fontes fluentes em coreano afirmaram que se tratam de fonemas, e não da tradução exata. Ou seja, um coreano nativo não entenderia a mensagem.

“O que está escrito é um fonema, a transliteração. Se um coreano que não sabe português vir, não vai entender o que está escrito. É a transliteração”, explicou ao Uol a professora do Instituto Multicultural & Idiomas, Sue Choi.

O caso aconteceu na escola Olga Benario Prestes, que fica no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. De acordo com a reportagem exibida no Jornal Hoje, o local oferece o curso desde 2017.

Procurados pelo Uol, o Centro Educacional Coreano, braço do Consulado Coreano, e o diretor-adjunto da escola Olga Benario Prestes, Roberson Gonçalves Maturano, afirmaram que ficaram surpresos com a atitude da aluna e afirmaram que a atitude dela não reflete a posição das instituições.

No Twitter, internautas comentaram o caso:

