Biel explica término com Marcelle no próximo 'De Férias com o Ex Brasil: A Treta Não Tira Férias'

Rio - Pela primeira vez após toda repercussão do De Férias com o Ex Brasil: Celebs, Biel vai explicar o que de fato ocasionou seu término de relacionamento com a Marcelle. O próximo episódio inédito de De Férias com o Ex Brasil: A Treta Não Tira Férias vai ao ar nesta quinta-feira, 16 de janeiro, às 22h, só na MTV.



Muita treta vai envolver alguns dos participantes mais comentados da quarta e quinta edição do reality. Tati vai esclarecer o que a tirou do sério com a chegada de Stéfani e Bifão assume sua implicância com a até então novata: "Concordo que eu provocava a Teté. Tudo isso por causa de ego".



Além disso, todos vão se unir para criticar as atitudes de Marcelle com Biel. "A Marcelle enganou o Biel. Ela iludiu o menino, tentou fazer casal pra ganhar likes e seguidores", afirma Stéfani. Depois de muitas alfinetadas, Biel abre o jogo e acusa Lipe de ter sido o pivô de toda a confusão.



"Eu sempre fui homem com vocês dois, sempre ajudei vocês dois. Agora depois do que você fez eu falo na sua cara, pra mim você é um cara sem caráter algum", diz Biel muito emocionado e sentido com toda a situação. "É teu ego ferido que me faz achar sem caráter", rebate Lipe.



Também dentre as polêmicas: 1) os participantes vão comentar a dinâmica de eliminação que ocasionou a eliminação de Cleber; 2) a atuação digna de Oscar de MC Rebecca; e 3) as investidas de Gabriel e Tati. E claro que o tablet aproveitou a situação para mostrar um recadinho "especial" de Gabriel. Na mensagem, indiretamente, ele defende Bifão pelos comentários e atitudes de Tati que acabou a magoando e o decepcionando