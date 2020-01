MTV estreia 'De Férias Com o Ex - Edição Inverno' e leva curtição para neve

Rio - Em "De Férias Com o Ex: Edição de Inverno", a MTV leva a curtição para novos patamares. O programa que estreia segunda-feira (20), às 20h10, sob o comando de Romeo Miller, reúne dez participantes (já experientes em realities) nas montanhas geladas de Queenstown, na Nova Zelândia. Ao invés de saírem do mar, os temidos ex irão surgir de uma plataforma de esqui. E, apesar da neve lá fora, essa turma promete fazer a temperatura subir dentro da casa.



Desde a estreia, em 2014, o De Férias Com o Ex vem se consolidando como um fenômeno mundial e se tornou um dos programas mais bem adaptados às belezas dos locais pelos quais passou, totalizando 15 diferentes versões e mais de 580 episódios gravados por todo o mundo. Aqui no Brasil, o reality já passou por locações como Pipa (RN), Itacaré (BA), Ilha Bela(SP) e Trancoso (BA).