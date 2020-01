Record irá confinar famosos em ilha em novo reality show

Rio - Entre os meses de julho e setembro deste ano, a Record TV vai lançar um novo formato de reality show na grade de sua programação. Com produções já consagrados na casa como A Fazenda, Power Couple, entre outros, a emissora de Edir Macedo quer inovar e irá confinar 14 famosos em uma ilha.

Segundo informações do site Notícias da TV, o elenco escolhido ficará confinado em uma área restrita e totalmente monitorada por câmeras.

Outra curiosidade do programa é que os eliminado só irão para a casa no final das gravações. Eles ficarão alojados em um barco próximo da ilha, onde irão torcer e interferir no futuro das pessoas que permanecerem no jogo.

O reality ainda não tem apresentador definido, mas Rodrigo Carelli, Diretor do núcleo de reality shows da Record TV, comandará a direção do programa.