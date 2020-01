'Amor de Mãe': Vinícius é expulso de casa por Raul

São Paulo - As coisas em "Amor de Mãe" ficarão tensas, pelo menos entre Raul (Murílo Benício) e Vinícius (Antonio Benício). Pai e filho terão uma séria discussão por conta do que aconteceu no jantar da PWA.

Em "Amor de Mãe", depois de descobrir que o filho faz parte do grupo de ativistas que agiu durante o jantar da PWA, na casa de Álvaro (Irandhir Santos), o empresário ficou possesso com a atitude do jovem, que poderia ter prejudicado seus negócios com a empresa.

Então, farto das atitudes do filho, Raul expulsará o filho de casa, afirmando que está profundamente decepcionado com as atitudes de Vinícius em "Amor de Mãe".