Repórter da Rede Globo é criticado após piada sobre Bonner e Fátima Bernardes

Rio - Samuel Bonicontro, repórter da Globo Minas, virou assunto nas redes sociais por conta de uma piada com o próprio sobrenome e envolvendo Fátima Bernardes e William Bonner.

No fim da aparição do repórter, o âncora do jornal contou ao público que nos bastidores eles haviam feito uma piada. “Agora eu tenho que continuar a pergunta. Aquela piadinha que a gente ensaiou hoje cedo. Lembra da resposta que você deu?”, questionou o apresentador.

O repórter respondeu: “Lembro, pode perguntar”. “Se o William Bonner apresentasse o programa de Fátima Bernardes, como se chamaria o programa?”, perguntou o âncora. “Bonicontro”, respondeu Samuel, citando o próprio sobrenome.

No jornal, os dois se divertiram com a piada, mas nas redes sociais a brincadeira não foi bem vista. “Desnecessário em alto nível”, “Era melhor um minuto de silêncio” e “Que piada ruim minha nossa senhora” foram algumas das críticas feitas nas redes sociais.

Assista ao vídeo da brincadeira abaixo: