'BBB 20' estreia hoje com muro dividindo participantes

Rio - E finalmente vai começar o 'Big Brother Brasil 20'. O primeiro dia de confinamento é hoje (o programa começa logo após a novela 'Amor de Mãe'), e tem novidades vindo aí. Uma delas é o fato de haver um muro dividindo a casa.

Os grupos são separados em "pipoca" e "camarote" - de um lado pessoas anônimas que se inscreveram no reality, e do outro, pessoas famosas das mais diversas áreas, incluindo atores, cantores e influencers. Todos em busca do prêmio de R$ 1,5 milhão.

Só voz

Quando cada componente chegar e se acomodar, os dois lados do muro só vão se comunicar pela voz. Os participantes poderão se comunicar, mas não conseguirão se ver nem ter contato físico: a apresentação entre os grupos será feita oralmente, apenas. Entre as demais novidades, a edição também dará mais poderes para o líder, incluirá novas formas de escapar do paredão e novas dinâmicas para o reality.

Tiago Leifert, que comanda o programa pelo quarto ano, diz que as mudanças e novidades do 'BBB 20' podem ser decisivas para a definição do grande campeão. "Nesta edição, os confinados terão mais elementos para jogar, para criar alianças e escapar do paredão, por exemplo. São novidades do 'BBB 20' que vão contribuir muito para o jogo. Quem vier para jogar vai ter muitas ferramentas nas mãos", adianta.

Fã do BBB

A relação de Tiago Leifert com o reality é não só profissional, mas também de fã. "Acho muito legal participar de tudo, ver como as coisas são feitas nos bastidores, poder ter acesso a informações super secretas que todo mundo só descobre no ar", brinca o apresentador.

Sobre os desafios de comandar o programa, ele diz que seu exercício principal é se dividir em papéis em dias diferentes. "Ser solidário em eliminações, ácido em jogos da discórdia, exercer funções de árbitro em provas, brincar com os confinados em dia de festas... Saber caber nesses quadradinhos na hora e no dia certo é muito importante", afirma.

O diretor Rodrigo Dourado, que está no 'BBB' desde a primeira temporada, reforça o caráter comemorativo da edição 20. "O time que pensamos em ter reflete isso. Sempre tivemos convidados, mas resolvemos, este ano, potencializá-los chamando pessoas de destaque em suas respectivas áreas", adianta.

"Conseguimos ter um pouquinho de cada coisa: quem não conhece o time do camarote, vai passar a conhecer. E quem quiser conhecer gente nova,tem o time da pipoca. Mas, apesar de termos duas turmas, as condições são iguais para todos, sem distinção ou algo extra para nenhum dos lados", continua Dourado.