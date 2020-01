'Amor de Mãe': Betina descobre que Magno matou seu irmão

São Paulo - Parece que a relação de Betina (Isis Valverde) e Magno (Juliano Cazarré) em "Éramos Seis" ficará cada vez mais difícil. Se já estava complicado para a enfermeira ter que lidar com a ex-mulher do namorado,Leila (Arieta Corrêa), agora parece que ficará intragável conviver com o rapaz.

Depois de ter sido denunciado em "Amor de Mãe", o filho de Lurdes será preso pela morde de Genilson, irmão de sua namorada. Na prisão, Magno não verá outra alternativa a não ser confessar o crime.

Mesmo com medo de perder Betina, ele contará que matou o rapaz, sem intenção, ao vê-lo estuprando uma moça em um beco. A enfermeira descobrirá a verdade sobre a morte de seu irmão em "Amor de Mãe" e ficará em choque.