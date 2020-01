Rio - O apresentador William Bonner leu ao vivo no "Jornal Nacional" uma nota em que a Globo afirma que a atriz Regina Duarte terá que pedir "suspensão" de seu contrato com a emissora caso aceite o pedido para comandar a secretaria de Cultura. O cargo foi oferecido para a atriz pelo presidente Jair Bolsonaro.

"A atriz Regina Duarte tem contrato vigente com a Globo e sabe que, se optar por assumir cargo público, deve pedir a suspensão de seu vínculo com a emissora, como impõe a nossa política interna de conhecimento de todos os colaboradores", leu William Bonner ao vivo no "JN". Após a exoneração de Roberto Alvim, Regina Duarte aceitou o convite para assumir o comando da secretaria de Cultura.

O nome de Regina Duarte ficou entre os tópicos mais comentados do Twitter. Os internautas fizeram piada com o assunto e disseram que Bonner deu "aviso prévio" para a atriz ao vivo.

se tá ruim pra você

imagina para a Regina Duarte que recebeu aviso prévio ao vivo no Jornal Nacional pic.twitter.com/vtbzYev8QZ — AnaC. (@UaiNaCarmen) January 21, 2020 Após indícios de que assumirá cargo público no governo Bolsolixo, Regina Duarte é praticamente demitida AO VIVO no maior telejornal do país. pic.twitter.com/2wbSm6bcWM — POPTime (@siteptbr) January 21, 2020