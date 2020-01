Nova temporada de 'A Culpa é do Cabral' terá novo cenário e quadros inéditos

Rio - As gravações da nova temporada de "A Culpa é do Cabral" iniciam nesta quinta-feira (23) no Teatro Gazeta, em São Paulo. Dentre as novidades, o programa vai contar com um novo cenário, 31 quadros inéditos e todo o calor de uma plateia repleta de fãs.



A nova temporada trará 13 episódios inéditos, com duração de uma hora, interação com o público nas ruas, além de games inéditos e participações muito especiais: Tiago Abravanel, Thayse Teixeira, Fabio Rabin, Diogo Portugal, Afonso Padilha e Sheila Mello.



"A Culpa é do Cabral" traz esse quinteto afiado que promete muitas risadas e comentários nem sempre publicáveis sobre pontos de vista cômicos, ácidos e divertidos de acordo com cada região do Brasil. É um formato original inspirado em "La Culpa és de Colón", programa que reúne comediantes da América Latina, também criado pelo Comedy Central.