Ator cuiabano protagoniza série no Gloob

O canal infantil a cabo 'Gloob' não para de inovar e estreou o seu primeiro programa ao vivo, 'Rolê Gloob de Férias', no último dia 8. O ator cuiabano Ryancarlos de Oliveira, de 14 anos, é um dos protagonistas da série 'Bugados', onde interpreta o personagem Neo.



Pela primeira vez, os personagens do Gloob se encontram em um programa ao vivo e disputam uma gincana com muitas brincadeiras e diversão. O programa é apresentado pelos atores do 'Detetive do Prédio Azul'. Os times de 'Bugados' e 'Escola de Gênios' se enfrentam em desafios divertidos e emocionantes. Ao final de quatro programas, um será o vencedor.



'Rolê Gloob de Férias' estreou dia 8 de janeiro, às 16h. Serão quatro programas semanais, sempre às quartas-feiras.