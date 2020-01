Ator revela as novidades da nova temporada de 'Homens'

Rio - André Melo está no elenco da nova temporada da série "Homens", produção realizada pelo Porta dos Fundos e exibida no Prime Video, plataforma de streaming da Amazon. Na produção ele contracena com Fábio Porchat, que é o protagonista, e revela algumas das novidades desta nova temporada.

"Muito interessante como o produto aborda o universo masculino de forma bem divertida. Fui convidado pelo produtor de elenco Raoni Seixas, que já conhecia meu trabalho de outras produções como Me Chama de Bruna e aceitei de primeira. O episódio que participo aborda a ida de dois amigos, que são interpretados pelo Gabriel Louchard e o Fábio Porchat, a uma casa de Swing. Por isso o Rafael Portugal está vestido de pênis, porque a série aborda a questão do homem tender a pensar com a cabeça de baixo (risos)”.

Além de ver Rafael Portugal usando a inusitada indumentária, a série contará com participações muito especiais nesta temporada, como a digital influencer Dora Figueiredo e o ator Marcio Kieling.





Porta dos Fundos e polêmicas



Questionado se a série poderia incorrer em polêmica com os mais conservadores, à semelhança do Especial de Natal do Porta dos Fundos, André Melo é enfático em apoiar os agora colegas de elenco e a liberdade de expressão: “Os temas de humor do Porta sempre foram polêmicos, mas isto não é motivo para o atentado a produtora sofreu, o que no meu ponto de vista é injustificável. Radicalismos, violência e intolerância não são boas de nenhum modo e não acrescentam à humanidade”.



Temática da série



Como um dos temas a serem abordados na série é a impotência sexual, o personagem Alexandre (Fábio Porchat) tem diversas conversas engraçadas com seu "melhor amigo" para entender o motivo de ele falhar em horas cruciais.



A estreia prevista é abril na plataforma de streaming da Amazon e as gravações foram realizadas no centro da cidade do Rio de Janeiro.