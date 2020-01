CNN Brasil e SKY anunciam parceria de distribuição

Rio - A CNN Brasil e a SKY, maior operadora de TV via satélite do país, anunciam a assinatura do acordo de distribuição do sinal, a partir da estreia do canal no próximo mês de março, para os clientes a partir do pacote ‘Easy’ (assinantes pós-pagos) e do pacote ‘Master’ (clientes pré-pago). Além da presença nos pacotes básicos SD e HD, o conteúdo do maior canal de notícias do mundo será incluído no catálogo do SKY Play, plataforma de video on demand da operadora.



“A SKY tem o foco em ser um centro de entretenimento e informação para todos os brasileiros e acreditamos que essa parceria irá agregar ainda mais para o conteúdo da operadora, principalmente na programação ao vivo – uma vez que a CNN possui a credibilidade de ser um dos principais canais jornalísticos do mundo. Estamos contentes em, mais uma vez, oferecer o melhor aos nossos clientes”, revela Simoni Sobelman, Diretora de Conteúdo da SKY.



“A CNN estará presente na maior parte da base das operadoras do país desde a sua estreia. Esse acordo com a SKY amplia o alcance do canal e é mais um importante passo nesse processo de implantação”, afirma Douglas Tavolaro, CEO e sócio da CNN Brasil.