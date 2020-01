Mara Maravilha apresentará novo programa; Saiba detalhes

Rio - Uma das apresentadores do programa ‘Fofocalizando’, do SBT, Mara Maravilha vai ter a responsabilidade de comandar dois programas na TV. Além de estar todos os dias na emissora localizada em Osasco, na grande São Paulo, ela acaba de ganhar um programa só dela.

Em entrevista para a coluna de Léo Dias, no UOL, a apresentadora disse que teve que pedir autorização para Silvio Santos para poder comandar seu novo projeto, que terá entrevistas, entretenimento e será exibido na Rede Gospel de Televisão.

Ainda no bate papo com a coluna, Mara disse que vai conciliar tudo e que não deixará a emissora do dono do baú. A morena finalizou dizendo que seu programa terá estreia no mês de março deste ano e que ainda não tem nome definido.