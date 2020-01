Capítulo 102 (segunda-feira)



Osório se surpreende com a visita de Alfredo e Lola. Virgulino é punido por Hilton. Lola renegocia o valor da dívida de sua casa. Candoca questiona Emília. Justina gosta de ir ao consultório de Selma. Zeca volta a trabalhar na farmácia. Emília se lembra do passado e fica perturbada. Isabel reclama de ajudar Lola. Julinho aconselha Alfredo sobre o trabalho. Clotilde vê Almeida com a família e acaba passando mal na rua. Durvalina socorre Clotilde. Virgulino lamenta a falta de apoio de Genu. Shirley faz uma proposta para Inês. Inês revela a Afonso o pedido de Shirley. Clotilde descobre que está grávida de Almeida.



Capítulo 103 (terça-feira)



Clotilde se desespera com a notícia de sua gravidez. Durvalina aconselha Clotilde a contar a novidade para Lola. Assad se despede da loja e de Almeida. Natália reclama dos filhos de Almeida para Karine. Lola tem uma conversa séria com Isabel. Afonso se preocupa com a presença de Shirley, e Lola o consola. Olga e Zeca descobrem o paradeiro de Neves. Afonso conversa com Shirley. Julinho e Lili ficam noivos. Lola se despede de Julinho.



Capítulo 104 (quarta-feira)



Afonso conforta Lola, que sofre com a partida do filho. Shirley chega ao armazém. Passam-se alguns meses. Isabel se forma. Julinho passeia com Soraia. Lúcio participa de movimentos estudantis. Clotilde disfarça sua gravidez. Soraia invade o quarto de Julinho e os dois se beijam. Genu vê Isabel e Felício no cinema. Alfredo e Adelaide discutem. Clotilde toma uma decisão sobre o bebê, e Durvalina a repreende. Olga reclama do salário de Zeca. Genu conta de Isabel para Lola. Isabel confidencia a Lili sobre Felício. Incentivada por Shirley, Inês dá um ultimato em Carlos. Lola questiona Isabel sobre seu namorado.



Capítulo 105 (quinta-feira)



Isabel mente para Lola. Carlos se entristece com a cobrança de Inês. Adelaide se preocupa com a empolgação de Alfredo na reunião política. Genu torce para Lili não se decepcionar com o noivo. Soraia se insinua para Julinho. Alfredo se machuca fugindo da polícia, e é cuidado por Inês no hospital. Durvalina aconselha Clotilde sobre o bebê. Zeca volta a trabalhar para Emília. Isabel mente para se encontrar com Felício. Carlos questiona Marcelo sobre Felício e Isabel. Alfredo visita Karine, e os dois se beijam. Carlos descobre o segredo de Isabel.



Capítulo 106 (sexta-feira)



Carlos exige que Isabel se afaste de Felício. Karine presenteia Alfredo com um relógio. Inês se arruma para esperar Carlos, e Shirley faz insinuações contra o rapaz para Afonso. Inês encontra Alfredo, e Carlos os observa. Shirley destrata Carlos. Afonso reclama da presença de Shirley para Virgulino. Justina e Candoca se despedem. Lúcio confabula com Nero e Tião sobre manifestações políticas. Alfredo e Adelaide têm uma séria discussão. Olga critica Zeca por seu comportamento na casa de Emília. Carlos se entristece quando Inês demonstra sua admiração por Alfredo.



Capítulo 107 (sábado)



Carlos desabafa com Lola sobre sua briga com Inês. Olga e Zeca visitam Lola e Clotilde. Emília sente ciúmes da relação entre Justina e Candoca. Isabel pede que Felício adie sua conversa com Lola. Alfredo descobre sobre o relacionamento de Isabel e Felício. Shirley comenta com Durvalina sobre a proximidade entre Afonso e Lola. Carlos pede a Felício que se afaste de Isabel. Julinho descobre que Assad tem dívidas de jogo. Durvalina pressiona Clotilde a revelar sobre sua gravidez para Almeida. Alfredo e Lúcio se preparam para um importante comício político. Carlos e Inês fazem as pazes. Clotilde procura por Almeida, e Natália a questiona.