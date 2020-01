Rio - As irmãs Maiara e Maraisa participaram do "Domingão do Faustão" neste final de semana. O apresentador se mostrou impressionado com a nova forma das cantoras, que estão bem mais magras.

"As duas não comeram panetone no Natal", brincou o apresentador, que arrancou algumas gargalhadas da plateia. As sertanejas não demonstraram incômodo com a brincadeira de Faustão, que continuou: "Elas estão magérrimas e esquálidas".