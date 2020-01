Rio - Bianca Andrade, a Boca Rosa, foi indicada pelo líder Petrix para o primeiro paredão do "BBB 20". A influenciadora digital não recebeu bem a indicação e acabou se isolando do restante da casa. Os brothers entenderam o momento de Bianca e preferiram deixá-la sozinha.

No confessionário, Bianca falou sobre suas expectativas para o programa e afirmou que está sendo sincera no jogo. "Eu tinha uma outra expectativa antes de entrar aqui, e com o andar da carruagem agi diferente do que planejava. Mas sou isso. Eu bebo, fujo do controle, faço xixi na cama. É isso", disse.

A fala de Bianca deu o que falar nas redes sociais e divertiu os internautas.