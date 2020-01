Renata Fan cumpre promessa após título do Inter e posta foto de biquíni

Rio - No programa Jogo Aberto da última sexta-feira (25), a apresentadora Renata Fan prometeu postar uma foto de biquíni, caso o Internacional vencesse a Copa São Paulo de Futebol Júnior. O título veio em cima do maior rival nos pênaltis, o Grêmio. Promessa feita e cumprida pela loira, como é carinhosamente chamada pelo parceiro de programa Denílson.

Para pressionar ainda mais Renata a postar a foto, os meninos campeões do Colorado mandaram um recado para a apresentadora no programa desta segunda-feira (27).

Após a postagem, Renata mostrou seu celular para o comentarista Denílson. O pentacampeão não perdeu a chance e pediu para a foto ser exibida no telão do programa.

Na publicação, Renata disse que vai se arrepender do post, mas que sua palavra tem peso. Além disso, aos internautas ela pediu para que não a criticassem, pois segundo ela “não é malhada”.

“Meu fanatismo pelo Inter acaba comigo! Minha culpa em ter prometido uma foto de biquíni se o Colorado ganhasse a Copinha! Ganhou e do Grêmio! Atila Abreu, você sabe que não postei nenhuma foto assim durante as férias e não queria, mesmo! Desnecessário! Mas, minha palavra tem peso! Promessa cumprida, viu Denílson! Vou me arrepender pelo resto do ano, mas, promessa é algo relevante! Vou ficar quieta quando o assunto é “incentivar meu time do coração”, a partir de agora! Por favor, não critiquem, não sou malhada, vou pouco a academia e gosto bem mais do meu rosto do que do corpo! Dá para deletar este post depois de 24h?!”, escreveu a apresentadora em seu Instagram.

Confira a postagem feita pela apresentadora: