Ana Maria Braga recebe homenagem de equipe da Globo

São Paulo - Ana Maria Braga iniciou o "Mais Você" desta terça-feira agradecendo o apoio e carinho dos fãs e dos colegas de trabalho após anunciar que foi diagnosticada com câncer no pulmão.

Ao fim do programa, enquanto uma bateria ressoava pelo estúdio da Globo, a equipe do "Mais Você" presenteou Ana Maria Braga com um orquídea e uma mensagem: "Já passamos por isso e vamos passar de novo", disse a mensagem fazendo referência a última vez que a loira teve câncer no pulmão.

Após isso a equipe promoveu um abraço coletivo. O ato foi recebido com carinho por Ana Maria Braga, que fez questão de cumprimentar um por um.

Confira reações dos internautas:

A homenagem da equipe pra Ana Maria Braga no Mais Você pic.twitter.com/tybsUIZkAR — Paraense Cansada (@paraensecansada) January 28, 2020

Que linda homenagem pra Ana Maria Braga, chorei juntinho com ela



Um dia o câncer Será somente um signo. #Maisvocê #Anamaria — Menina da Dona Cruzeiro (@NenaDiog_o) January 28, 2020

Que bonita a homenagem da produção a Ana Maria Braga





"Ja passamos por isso uma vez e vamos passar de novo..." — doce tangerina (@heyjude29_) January 28, 2020