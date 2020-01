Reynaldo Gianecchini e Edson Celulari serão dispensados da Rede Globo, diz colunista

Rio - A semana não está sendo de boas notícias para os atores globais. Após a atriz Bruna Marquezine não fazer mais parte do elenco fixo da TV Globo, agora foi a vez de dois atores renomados serem os próximos a deixar a emissora do plim plim.

De acordo com o jornalista e colunista Alessandro Lo Bianco, do programa ‘A Tarde É Sua, da Rede TV!, Reynaldo Gianecchini e Edson Celulari serão dispensados da Globo em breve. Ainda segundo Lo Bianco, teve uma reunião interna com os chefões da emissora, onde eles pediram para reduzir 80% das verbais fixas do setor de dramaturgia, assim, ocasionado nos cortes de diversos atores.

Recentemente, também deixaram a Globo os atores Bruno Gagliasso, que ficou por 18 anos na empresa, e Malvino Salvador, que era contratado fixo da emissora desde 2004.