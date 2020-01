'De Férias Com o Ex Brasil: A Treta Não Tira Férias' tem pegação entre participantes

Rio - "Uma coisa que sei fazer é festa!", comenta Any que cumpriu seus objetivos com maestria na quinta temporada de De Férias com o Ex Brasil: Celebs. O tutorial de como aproveitar as férias da melhor forma está garantido no próximo episódio inédito de De Férias com o Ex Brasil: A Treta Não Tira Férias. O programa vai ao ar nesta quinta-feira (30), às 22h, na MTV.

Os participantes vão rever o ponto de partida da discussão entre Stéfani e Leo Picon, desde o primeiro beijo que, de cara, já gerou polêmica. Além disso, Bifão comenta como se sentiu quando descobriu que Stéfani havia beijado seu ex, Leonardo, no primeiro date do boy no reality.Enquanto isso, sem Bifão no grupo, Tati fala sobre as implicâncias e tretas desnecessárias que ela gerava. A ganhadora do Oscar de melhor atriz, MC Rebecca, vai rever sua trolagem na casa e quando acusou Cinthia de não ser uma verdadeira atriz por não ter ajudado a seguir com a mentira.Para aproveitar a situação, Gabi Prado lança uma nova dinâmica no programa: Fake ou Mito? MC Rebecca, Naka e Gabi Fernandes terão que responder, dentre as opções, o que eles acham ser verdadeiro ou falso. Será que os participantes consumiram 280 barras de chocolate no reality? Será que Any é a campeã de lambidas? Será que Naka tem o corpo mais desejado da temporada? Uma coisa é certa: vai rolar muito beijo como prenda."Quem não tava preocupado com a imagem, tava preocupado em formar uma", afirma Gui Araújo sobre ego elevado dos participantes na quinta edição do programa. Além disso, eles também vão rever as investidas fail do Peão na quarta edição e as tretas em que Rafaela se envolveu, já que a cantora não aproveitou a quinta temporada como deveria. Por que choras, Gui Leonel?Para finalizar, uma sessão superquente de pegação só para maiores com Pedro x Fabia, Bruno x Carol e Naka x MC Rebecca.De Férias Com o Ex Brasil: A Treta Não Tira Férias é um projeto da MTV realizado pelo VIS (Viacom International Studios) e produzido pela Floresta Produções.