'Éramos Seis': Confira o resumo da semana de 3 a 8 de fevereiro

Capítulo 108 (segunda-feira)

Clotilde disfarça diante de Natália, e Almeida garante à esposa que não pensa mais na moça. Inês admira a coragem de Alfredo. Felício e Isabel discutem. Justina pede para ver uma foto de Hamilton, e Emília se incomoda. Carlos tenta confortar Isabel, que se irrita com o irmão. Julinho vai a um salão de jogos com Assad. Afonso ajuda Lola com suas encomendas, e Shirley não gosta. Felício pede perdão a Isabel, e Carlos repreende a irmã. Isabel revela a Lola que namora um homem casado. Tião, Lúcio, Alfredo e outros manifestantes são atacados pela polícia.



Capítulo 109 (terça-feira)

Tião, Alfredo e Lúcio conseguem fugir da polícia. Lola discute com Isabel. Afonso afirma que não deve satisfações a Shirley. Clotilde conforta Isabel, que garante que não deixará Felício. Genu se desespera com o perigo sofrido por Lúcio. Lola se nega a conhecer Felício, e Carlos briga com Isabel. Clotilde repreende a família por não aceitar a paixão de Isabel. Alfredo tem uma conversa séria com Carlos. Clotilde aconselha Isabel a lutar por seu amor. Afonso pede que Shirley deixe sua casa. Adelaide e Alfredo se beijam. Inês convida Carlos para uma viagem às escondidas.



Capítulo 110 (quarta-feira)

Carlos aceita viajar com Inês. Genu se preocupa com a integridade de sua família, por conta das manifestações políticas. Clotilde não consegue contar a Lola sobre sua gravidez. Isabel se encontra com Felício. Marcelo convence Carlos a conversar pessoalmente com Felício. Lúcio, Virgulino, Tião e Nero se dirigem à manifestação. Lola se preocupa com Alfredo. Isabel garante a Lola que não desistirá de seu romance com Felício. Inês se prepara para sua viagem com Carlos. Lola tem um mau pressentimento. Carlos é atingido por um disparo da polícia contra os manifestantes.



Capítulo 111 (quinta-feira)

Carlos é levado para o hospital. Inês acredita que Carlos tenha desistido de viajar com ela. Adelaide afirma a Gusmões que sabe de onde vieram os tiros contra a multidão. Julinho ouve as notícias sobre a manifestação e teme pela vida de Alfredo. Sem saber a identidade de Carlos, o médico confirma a Gusmões que o estado do rapaz é grave. Marcelo vai à casa de Lola à procura de Carlos. Marcelo, Isabel e Alfredo se preocupam com a falta de notícias de Carlos. Inês fica aflita com o sumiço do namorado. Gusmões encontra um documento de Carlos e alerta Almeida. Alfredo reconhece Carlos no hospital e se desespera. Almeida vai à casa de Lola com Gusmões.



Capítulo 112 (sexta-feira)

Lola decide ir até o hospital atrás de Carlos. Alfredo se revolta com o estado do irmão. Inês tem um mau pressentimento, e Afonso ampara a filha. Lola pede que Alfredo avise a Julinho e Inês sobre o estado de Carlos. Carlos passa mal, e os médicos o acodem. Todos descobrem que Carlos foi atingido, e Adelaide, Afonso e Inês seguem para o hospital. Adelaide conforta Alfredo, que se culpa pelo estado do irmão. Carlos se despede de Lola, Isabel e Alfredo, e pede que o irmão prometa cuidar da sua família. Inês chega ao hospital. Carlos não resiste e morre.



Capítulo 113 (sábado)

Lola fica desolada com a morte de Carlos e Afonso se penaliza com seu estado. Toda a família sofre a perda de Carlos. Justina tem uma lembrança de seu pai e Adelaide se interessa. Emília obriga Justina a tomar medicações. Inês afirma a Afonso que está se sentindo como uma viúva. Alfredo promete mudar para ajudar Lola. Julinho chega para o velório do irmão. Clotilde confidencia com Durvalina suas questões sobre a gravidez secreta. Virgulino comenta com Afonso que teme a instalação de um regime ditatorial no país. Emília diz a Gusmões que conterá as lembranças de Justina sobre a morte de Hamilton, e Higino ouve. Lola tem um sonho com Carlos. Felício procura Isabel. Lola descobre que Carlos fez um seguro de vida em seu nome.