Internautas reclamam da apresentação do Raça Negra no 'Domingão do Faustão'

Rio - A apresentação do grupo Raça Negra no "Domingão do Faustão" neste final de semana deu o que falar nas redes sociais.

É que o vocalista Luiz Carlos demonstrou estar rouco durante a performance das músicas "Cheia de Manias", "Me Leva Junto com Você" e "Deus Me Livre". Ele também deixou o público completar a letra e cantar sozinho uma boa parte das canções. Muita gente na internet também afirmou não compreender o que o cantor falava.

Surgiram várias especulações. Algumas pessoas disseram Luiz Carlos estava com sono, outras afirmaram que ele estava bêbado.