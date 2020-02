Dráuzio Varella é o próximo convidado do 'Roda Viva'

Rio - Na próxima segunda-feira (10), a partir das 22h, quem ocupa o centro do Roda Viva é Dráuzio Varella, um dos mais renomados oncologistas e pesquisadores do país, autor de best-sellers como Estação Carandiru, Primeiros Socorros, Nas Águas do Rio Negro, A Saúde dos Planos de Saúde e Por um Fio.



Entrevistado por Vera Magalhães, Varella comentará assuntos como: quais são as maiores ameaças: o diabetes, a obesidade, o câncer ou os problemas cardíacos?; como anda o atendimento de saúde do brasileiro?; o SUS funciona ou não?; é possível enfrentar doenças transmissíveis sexualmente, com o programa de abstinência sexual proposto pelo governo federal?; o país está preparado para enfrentar epidemias como a do Coronavírus?.



O Roda Viva conta com uma bancada de entrevistadores formada por Cristiane Segatto, colunista do UOL VivaBem; Roberta Jansen, repórter do jornal O Estado de S.Paulo, especializada em saúde; Cláudia Collucci, repórter especial e colunista do jornal Folha de S.Paulo; Rafael Garcia, repórter de Ciência do jornal O Globo e a jornalista Mariana Ferrão.



Com a participação do cartunista Paulo Caruso, o programa vai ao ar na TV Cultura, no site da emissora, Twitter, Facebook e no YouTube.