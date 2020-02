Funkeiro pede para cantar mais uma música e leva 'fora' de Faustão

Rio - O funkeiro Kevin O Chris se apresentou no "Domingão do Faustão" neste final de semana e acabou causando uma saia justa. Após cantar "Evoluiu", a música que havia sido estipulada previamente, o funkeiro pediu para cantar mais uma e acabou levando um "fora" de Faustão.

"Eu queria mostrar mais uma, que está 'explodidaça'", pediu Kevin O Chris. "Eu tenho a impressão que o Cris, o Jaime, explicaram pra você. Nós temos menos [tempo de] programa hoje, porque o 'Domingão' termina às 20h, depois tem o 'Fantástico' e, em seguida, o 'BBB', além do jogo do Brasil no Pré-olímpico", disse o apresentador.

Ainda assim, o funkeiro insistiu. "Então deixa eu cantar só o refrão?", pediu. "Vai lá, canta só o refrão. Depois o Cris e o Jaime se viram", disse Faustão.

Alteração

A música "Evoluiu" teve que sofrer algumas alterações para a performance no "Domingão do Faustão". A letra original diz: "Que se fod* a minha ex | Que hoje tem baile da Gaiola | Arrasta a pepe*a no chão". No programa, a palavra pepe*a foi retirada e a frase ficou apenas "arrasta no chão".