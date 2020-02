Cauã Reymond viverá dependente químico e órfão em nova novela das 21h

São Paulo - Desde que integrou o elenco de "A Regra do Jogo", Cauã Reymond anda sumido do mundo das novelas. Se você já estava com saudade do ator, não precisa se preocupar. É que ele interpretará gêmeos em "Em seu Lugar", folhetim que ocupara o horário nobre da Globo no lugar de "Amor de Mãe".

De acordo com o colunista Flávio Ricco, o Cauã Reymond terá dois personagens bem diferentes. Enquanto um dos gêmeos foi criado por uma família rica e é viciado em álcool, cocaína e remédios, o outro é órfão e trabalha como vendedor ambulante no Rio de Janeiro, já que não teve oportunidades na vida.



A trama é escrita por Lícia Manzo e, além de Cauã Reymond, conta com outros nomes de peso no elenco, como Alinne Moraes e Andreia Horta. Outros temas polêmicos, como relacionamentos entre pessoas com grandes diferenças de idade, também serão abordados. Na novela, Andrea Beltrão viverá um amor com Gabriel Leone e o personagem de Reginaldo Faria se envolverá com Fernanda de Freitas. “Em seu Lugar” ainda não teve data de estreia divulgada.