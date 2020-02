Papo de Mãe fala sobre sustos com recém-nascidos

Rio - O Papo de Mãe desta quinta-feira (13), às 18h45, fala sobre a experiência de se tornar pai e mãe de primeira viagem, os sustos com os recém-nascidos e como tudo nesta fase é novidade. Apresentado por Mariana Kotscho e Roberta Manreza, o programa é exibido na TV Cultura.



Para discutir mais sobre o tema, a edição conta com a presença da pediatra Keiko Teruya e da mãe Isabella Veiga, que relata a experiência com sua filha de três meses. A médica responde sobre diversas questões e diz o que deve ser preocupante e o que é normal, como não se desesperar e os maiores medos comuns nessa época.



A equipe do Papo de Mãe também acompanhou uma aula para futuros pais e mães. O curso para gestantes auxilia a evitar grandes sustos. Além disso, o programa destaca relatos de mães que passaram por apuros com seus bebês.