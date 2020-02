'Fora de Hora' ironiza Damares e campanha contra sexo em funk

Rio - Nesta terça-feira (11), após a eliminação de Hadson do " BBB 20 ", o humorístico "Fora de Hora" fez uma sátira da ministra Damares. Uma letra inusitada de funk chegou para ironizar o programa do Ministério da Mulher e da Família que incentiva a abstinência sexual entre os jovens.

Na letra do "Funk da Abstinência", como ficou conhecido, a MC fantasiada de Damares avisa: “Xô, Satanás, não caio no seu truque, mostro até o joelho, mas não faço fuque fuque”. No Twitter, o vídeo postado pelo programa da Globo já tem quase 5 mil curtidas e mais de mil retuítes. Confira: